الخميس المقبل.. محاضرة "الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية" بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوعي المعلوماتي بقطاع المكتبات، الخميس المقبل، محاضرة بعنوان "الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية"، وذلك بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات المكتبة.

وذكرت المكتبة - في بيان، اليوم الاثنين - أن المحاضرة سيلقيها الدكتور أحمد حسين ضيف أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو عبد المنعم محمود استشاري ومدرس علاج الأورام والكشف المبكر لعلاج الأورام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وبمشاركة إسراء السيد مريض خبير ورئيس مجلس إدارة جمعية "نريد حياة".

وستكون المحاضرة تعريفية بهدف التوعية بالأمراض غير المعدية، كالزهايمر والشلل الرعاش والأورام وكيفية الوقاية منها، حيث أثبتت عادات نمط الحياة الصحية كإتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وتجنب التدخين يمكن أن يؤدي دورا في الحد من مخاطر الإصابة وتحسين الصحة وأيضًا إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى التعريف بأهمية دور مانحي الرعاية واهتمامهم بشؤون المريض ودعمهم من الأهل والأقارب كونهم مصدرًا قيما لتقديم المعلومات للمرضى.

والأمراض غير المعدية، هي الأمراض التي تمتد الإصابة بها لفترات طويلة من الزمن، وتنتج عن مجموعة من العوامل الجسدية والوراثية والبيئية والسلوكية، وعلى الرغم من أنها غير معدية إلا أن هذه الأمراض لها تأثير قوي على الصحة والوظائف اليومية؛ حيث أظهرت الدراسات أن الأمراض غير المعدية تسبب حوالي 70% من جميع الوفيات على مستوى العالم.