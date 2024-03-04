الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخميس المقبل.. محاضرة "الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوعي المعلوماتي بقطاع المكتبات، الخميس المقبل، محاضرة بعنوان "الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية"، وذلك بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات المكتبة.

وذكرت المكتبة - في بيان، اليوم الاثنين - أن المحاضرة سيلقيها الدكتور أحمد حسين ضيف أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو عبد المنعم محمود استشاري ومدرس علاج الأورام والكشف المبكر لعلاج الأورام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وبمشاركة إسراء السيد مريض خبير ورئيس مجلس إدارة جمعية "نريد حياة". 

وستكون المحاضرة تعريفية بهدف التوعية بالأمراض غير المعدية، كالزهايمر والشلل الرعاش والأورام وكيفية الوقاية منها، حيث أثبتت عادات نمط الحياة الصحية كإتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وتجنب التدخين يمكن أن يؤدي دورا في الحد من مخاطر الإصابة وتحسين الصحة وأيضًا إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى التعريف بأهمية دور مانحي الرعاية واهتمامهم بشؤون المريض ودعمهم من الأهل والأقارب كونهم مصدرًا قيما لتقديم المعلومات للمرضى.

والأمراض غير المعدية، هي الأمراض التي تمتد الإصابة بها لفترات طويلة من الزمن، وتنتج عن مجموعة من العوامل الجسدية والوراثية والبيئية والسلوكية، وعلى الرغم من أنها غير معدية إلا أن هذه الأمراض لها تأثير قوي على الصحة والوظائف اليومية؛ حيث أظهرت الدراسات أن الأمراض غير المعدية تسبب حوالي 70% من جميع الوفيات على مستوى العالم.

جامعة كفر الشيخ جمعية نريد حياة الشلل الرعاش الامراض غير المعدية الأمراض غير المعدية ودور مانحي الرعاية وحدة الوعي المعلوماتي

مواد متعلقة

الصحة العالمية: الصيام يؤثر إيجابيًا على الصحة وتعزيز الجهاز الهضمى

الوضع المأساوى فى غزة يفرض نفسه على اجتماعات الجامعة العربية

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا حول نتائج القافلة التنموية لقرية الكداية بأطفيح

الاتحاد الأوروبى: نعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم

سفيرة رومنيا: مصر استقبلت 180 ألف سائح رومانى خلال 2023

سفيرة رومانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورًا مهمًا كوسيط فى الشرق الأوسط

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته اليوم

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

لقاء بينى جانتس وكامالا هاريس.. هل تخطط الولايات المتحدة لاستبدال نتنياهو؟

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال