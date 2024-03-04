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مصر

صحة غزة: الاحتلال قتل 364 كادرًا صحيًا واعتقل 269 آخرين وأخرج 32 مُستشفى عن الخدمة

جريدة الدستور

 قال المُتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادرًا صحيًا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة. 


وأضاف القدرة- في مؤتمر صحفي تزامنًا مع مرور 150 يومًا من حرب الاحتلال على القطاع- أن قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة. 

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وأكد أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية، مشددًا على أن الوضع الصحي كارثي للغاية في القطاع ولا يمكن وصفه، ويزاد سوءًا وانهيارًا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة. 


وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، موضحًا أنه تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة لها. 


وأوضح أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توافر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة. 


وطالب القدرة، الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة.

وزارة الصحة أشرف القدرة قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

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