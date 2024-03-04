الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: أنشطة ترفيهية للأطفال على الشريط الحدودى مع غزة

أنشطة ترفيهية للأطفال
أنشطة ترفيهية للأطفال على الشريط الحدودي

نفذت جمعية  الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية بالهلال الأحمر الفلسطيني، أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أن الأنشطة الترفيهية تستهدف تخفيف الأثر الناجم من وطأة الأحداث التي عاصرها الأطفال.

وأشارت الى أن متطوعي الهلال يعملون على توفير وتوزيع الاحتياجات الأساسية والملحة على النازحين المتواجدين بمنطقة المواصي جنوب غرب خان يونس.

وأعلنت الجمعية عن تجهيز مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة رقم 2، مؤكدة أنه جار العمل على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.

وتعمل "الهلال الأحمر" على مجابهة الأزمات والكوارث من خلال حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة.

الهلال الأحمر: توزيع 3000 سلة غذائية فى ‫مخيم‬ خان يونس‬

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