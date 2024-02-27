الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصرى: أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قالت جمعية  الهلال الأحمرالمصري إنه ضمن الاستجابات التى يقوم بها الهلال داخل قطاع غزة نفذ المتطوعون أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2، وذلك بالتنسيق والشراكة مع  الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت الهلال عبر موقعها الإلكتروني أن الأنشطة تستهدف العمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

وأعلنت الجمعية عن تجهيز مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة رقم 2، مؤكدة أنه جار العمل على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.

وتعمل "الهلال الأحمر" على مجابهة الأزمات والكوارث من خلال حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة.

الهلال الأحمر يجهز مخيم إيواء النازحين داخل غزة رقم 2

 

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