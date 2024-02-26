"اسبقى بخطوة" تواصل تقديم خدمات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، حملة "اسبقي بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، من خلال تجهيز عدة عيادات بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.



وأوضحت أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان التي توجه بالأماكن التي يوجد بها فجوات لتقديم هذه الخدمات، في حين تقوم الوزارة بترخيص عيادات "اسبقي بخطوة" التابعة للمبادرة.



وأكدت أن حملة "رحلة الألف كيلو متر" تتضمن ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية من خلال تدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، والتوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

فيما يشمل الشق الثاني من الرحلة تدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات "الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم " التي تم تجهيزها في محافظات الحملة من خلال تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.



وأشارت إلى أن الشق الثالث من الحملة يتمثل في التمكين الاقتصادي من خلال عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة من المحافظات التي تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.



ووصلت حملة 1000 كيلو متر "إسبقى بخطوة" إلى القليوبية لفتح عيادات صحة انجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، بهدف تقديم خدمات لإجمالي 290 سيدة، كما وصل قطار الحملة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، حيث انطلقت المراكب الشرعية التى تجوب نهر النيل، كما واكب ذلك انطلاق تدريبات 380 رائدة اجتماعية بنادي التجديف في الأقصر على توعية السيدات بأخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه، وكذلك على الصحة الإنجابية.