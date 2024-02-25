الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

علاج الإدمان وجامعة الأزهر يطلقان ماراثون رياضي " تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق مارثون رياضى بالتعاون مع رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات "، وذلك في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برامج وقائية بالجامعات المصرية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

علاج الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية

تضمن الماراثون الرياضى أنشطة وألعاب رياضية " كرة قدم،وكرة سلة " بجانب العديد من الأنشطة الأخرى بالإضافة الى  تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم،وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة  أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس وغيرها من المعتقدات الخاطئة،أيضا معرفة الطلاب بالمحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها كذلك التوعية بخطورة تعاطي المخدرات التخليقية “ الشابو، الفودو الاستروكس”.

 

وتستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،أيضا العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن  " 16023 "من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر،وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.

 

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الأنشطة بالجامعات المصرية من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق بالعديد من الجامعات،حيث تستقبل الطلاب على مدار العام الدراسي،بهدف الحرص على رفع الوعي لديهم بخطورة تعاطى المخدرات.

علاج الإدمان صندوق مكافحة التضامن جامعة الأزهر أنت أقوى من المخدرات

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

قبل التوقيع.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد مع الأهلى

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم