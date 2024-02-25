القباج: نستهدف الاقتصاد الإبداعى لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا في دورته الـ66 يضم عددًا من الدول هي فلسطين، السودان، سوريا، موريتانيا، جيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مصر لدعم قضاياهم وعرض ثقافتهم المتميزة، مؤكدة أن المعارض مزيج من الأهداف الاقتصادية لتعزيز فرص الإنتاج والتسويق وتدوير رأس المال، بالإضافة إلى الأهداف الثقافية لنشر التراث اليدوي الحرفي في مصر كجزء من قوتها الناعمة، كما نستهدف الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.

وقالت آية الجبري، مدربة ومصممة للتطريز اليدوي والمشغولات اليدوية والشنط، إنها دربت 30 سيدة من مستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط على التطريز اليدوي، تراوحت أعمارهن بين 25 و40 عامًا، لديهن الحماس والإقبال على تنفيذ المعروضات على أعلى مستوى، وأغلبهن سيدات سعداء جدًا بفكرة العمل من المنزل والحصول على ربح، موضحة أن هناك إقبالًا كبيرًا من السيدات في القرى على المشاركة في هذه المبادرة.

وأضافت رحاب عمر إحدى العارضات في معرض ديارنا، إنها قامت بتدريب 28 سيدة منهن سيدات يحصلن علي معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أنها شاركت أكثر من مرة في ديارنا لكن هذا العام تشارك لأول مرة من خلال منظمة العمل الدولية ووزارتي التضامن والشباب والرياضة، موضحة أنها قامت بتدريب عدد كبير من السيدات في عدة محافظات على مبادرة التمكين الاقتصادي التى تعمل على تأهيل المراة اقتصاديا وتدمجها فى سوق العمل حتى تتمكن من إقامة مشروع بالمنزل.

وتضيف: هناك إقبال كبير جدا من السيدات المشاركات في المبادرة من خلال تدريبهن على مجموعة من الحرف اليدوية منها صناعة الشنط المصنوعة من القماش وتطريزها، بالإضافة إلى إقامة ورش لصناعة الجلود من منتجات مختلفة بهدف اعتماد المراة على نفسها.