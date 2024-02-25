تعاون بين صناع الخير وجمعية أصدقاء الجايكا اليابانية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية

وقّعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية، بهدف تخطيط وتنفيد برامج تنموية مستدامة حديثة لصالح الشرائح الأولى بالرعاية فى قرى الجمهورية المختلفة، وقياس أثر المنتج التنموي المستدام الذي يتم تقديمه.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها جمعية أصدقاء الجايكا اليابنية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، بمشاركة رموز مجتمعية وعلمية رفيعة، ووفود متخصصة من الأردن ولبنان وفلسطين، وحضور كاتو كين مدير مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

ومثّل مؤسسة صناع الخير فى توقيع البروتوكول مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ومثّل جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية الدكتور أحمد طارق، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد مصطفى زمزم أن بروتوكول التعاون يعكس استراتيجية عمل صناع الخير الهادفة إلى مد جسور التعاون مع كل الجهات الفاعلة من أجل بناء نموذج أهلي تنموي تنفيدي مستدام، موضحا أن بروتوكول التعاون هدف إلى تعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين من أجل تنفيد برامج تنموية مستدامة تستهدف الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتتقاطع مع تحقيق أهداف بيئية واقتصادية قومية، منها تشكيل فرق بحثية واستشارية للنهوض والتنمية في قرى الجمهورية، وتحديد الاحتياجات المعرفية والمهارية (التدريبية) للريفيين في مختلف المجالات الزراعية وغير الزراعية، وتخطيط وتنفيذ البرامج التنموية على مستوى الريف المصري.

وأشار "زمزم" إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضا وضع آليات مختلفة للمتابعة والتقييم للبرامج التنموية المقترحة، وإجراء دراسات استكشافية لمدى استخدام الريفيين وسائل الاتصال الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع أنسب الاستراتيجيات الاتصالية للريفيين في جميع المجالات التنموية (تناسب البيئة المحلية)، وبخاصة في حالة الأزمات والكوارث والمخاطر العالمية، وتحديد أهم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الريفي، مع وضع مقترحات حلول لهذه المشكلات، وتمكين المرأة الريفية والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا من خلال وضع برامج تمكينية وفقًا للظروف والإمكانات المتاحة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد طارق، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية، أن هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" هي الجهة المنوطة بالإشراف على التعاون بين اليابان ومصر فى مختلف المجالات، وأن من المعروف أن أهم مجالات التعاون بين مصر واليابان مؤخرا شملت إنشاء دار الأوبرا المصرية وكوبري السلام ومستشفى أبوالريش والخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير.

وتابع "طارق": إن جمعية أصدقاء الجايكا اليابانية تأسست سنة 1989 بواسطة الكوادر العلمية المصرية التى شملها أوجه التعاون بين اليابان ومصر، وإن الجمعية ومن خلال أنشطة متواصلة تهدف إلى تعزيز واستدامة أواصر الصداقة بين مصر واليابان، وتبادل الثقافات وتعزيز التعلم من النماذج الناجحة، وتسعى الجمعية أن تكون شريكا في نقل التكنولوجيا وتوعية المجتمع بكل ما هو جديد في واحدة من أكثر بلدان العالم تطورا.



وأشار "طارق" إلى أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ركز من بين ما ركز عليه على التعاون بين الجهتين فى إعداد وتخطيط وتنفيذ دراسات للتعرف على سلاسل إمداد الغذاء وسلاسل القيمة المضافة لأهم المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الزراعية والمنتجات غير الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي، وإعداد وتخطيط وتشكيل الزراع في صورة تجميعات (Clusters) مع متابعة وتقييم عمل هذه التجميعات.