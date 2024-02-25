الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة ومنها أشخاص ذوي الاعاقة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وكشفت وزارة التضامن، عن اتاحة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدم وذلك من خلال الرابط من هنا.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

و أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المميزات لبطاقة الخدمات المتكاملة وهى:-

حق المستفيد فى الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى بالمستشفيات لذوي الإعاقة.

الحق فى الاعفاء من الضرائب على الأجهزة التعويضية.

له الحق فى الدمج بمدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة، و الدمج في المعاهد والجامعات.

و أضافت الوزارة أن، أنه تم إطلاق حملة تحت شعار هنوصلك بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أنه لابد من اصدار تقرير للاشخاص الذين يعانون من إضطراب فى التعلم وذلك من خلال

اصدار احد الاختبارات المعتمدة الصادرة من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او من خلال المستشفيات الجامعية او من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة، بالاضافة الى اصدار تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية و موضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.

محافظات اصدار المرحلة التجريبية لبطاقة الخدمات المتكاملة

و بدأت المرحلة التجريبية لبطاقة الخدمات فى محافظات الجيزة، القاهرة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية، المنوفية، السويس، شمال سيناء، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، كفر الشيخ، الاسماعيلية - قنا.