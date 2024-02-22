مساعد وزيرة التضامن: سحب جوائز يومية داخل معرض ديارنا

قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على مد الحماية للحرفيين باستكمال برنامج حرفي، وذلك خلال فترة المعرض بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما سنكمل تدريبات ادارة المشروعات متناهية الصغر.

وأضافت فى تصريحات على هامش افتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ستسلم أول 10 كروت لمبادرة حرفي لمن اجتازوا مختلفة، الأولى ستبدأ بـ50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، والفائدة ستكون ميسرة من 7% إلى 13%.

وأضافت أنه سيكون هناك ممثل للتأمينات خلال فترة المعرض ليساعد الاسر المنتجة وصغار الرواد على التأمينات الاجتماعية وهي تعتبر فرصة لتبادل الخبرات بينهم.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك سحب للجوائز اليومية داخل المعرض وكل فائز سيحصل على قسيمة شراء بقيمة الف جنيه مع نهاية كل مرحلة للعارضين، بجانب إتاحة الفرص لهم، كما سيكون هناك مكافأة كنوع من التشجيع حيث سيتم تكريم أفضل 5 عارضين بأعلى مبيعات خلال فترة المعرض.