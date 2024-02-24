السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يعمل على توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي
اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "بحث".

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

وجاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي
- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.
- ادخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

txt

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

وأعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.


الإعاقات التى شملها المنشور الوزارى 2024


بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد
الشلل الرباعى
الشلل الدماغى
ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )
حالات كف البصر
متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)
الاعاقات المتعدده
طيف التوحد
القزامة.

قد يهمك أيضا:

كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي الاحتياجات الخاصة أهمية كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة مغربية

مواد متعلقة

انطلاق البرنامج التدريبى بمعهد إعداد القادة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية

عاشور يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024| جدول امتحانات الثانوية العامة

جامعة عين شمس تشارك فى الدورة الـ14 لملتقى التعليم العالى EduGate.. غدًا

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادى الجديد

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية لجهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

الخشت يكشف عن أسباب اختيار جامعة القاهرة الأولى عربيًا في الإبداع والابتكار

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة