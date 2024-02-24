الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يعمل على توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

وجاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي

- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

- ادخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

وأعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.



الإعاقات التى شملها المنشور الوزارى 2024



بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة.

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