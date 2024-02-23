الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأسرهم عن طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وذلك عبر محركات البحث العالمية. 

كارت الخدمات المتكاملة

 يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

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وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 

قالت وزارة التضامن الاجتماعى إن هناك عددا من الفئات التى يحق لها التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة منها:

  • المصاب بشلل بسيط في طرف أو عدة أطراف متعددة.
  • الأشخاص المصابون بضمور العضلات.
  • المصابون بتيبس المفاصل وإصابات وتشوهات العمود الفقري.
  • الذين تعرضوا لبتر أصابعهم.
  • الذين تعرضوا لشلل دماغي بسيط أو خلل بالأعصاب الطرفية.
  • المصابون بأمراض الدم من خلال تقرير طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين.
  • الذين تعرضوا لإعاقة بصرية وإثبات ذلك بمقياس النظر، ومجال الإبصار فى حالة توافره، الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره.
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"هنوصلك".. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيمًا في مصر.
  • ألا يتجاوز عمره 60 عامًا.
  • ألا يكون له أي دخل ثابت.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التى وفرتها الدولة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، منها:

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

 

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