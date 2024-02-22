الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض بالملتقى العلمي الطلابى الأول لتمريض "المنصورة الأهلية"

كوثر محمود تستعرض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالملتقى العلمي الطلابي الأول لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، والذى عُقد بعنوان "نظرة على مستقبل قادة الرعاية الصحية"، وذلك تحت رِعاية كل من؛ الدكتور السيد أَحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامِعة المنصورة الأهلية وبرئاسة  الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، وعمداء كليات التمريض.
واستعرضت نقيب التمريض خطة تطوير التمريض بمصر، مؤكدة على حرص القيادة السياسية في مصر على رعاية هيئة التمريض وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأطقم التمريضية نظرًا لمجهوداتهم فِي الرعاية الطبية للمرضى وخلال فترة الأزمات ومنها فترة جائحة فيروس كورونا.

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كما تطرقت خلال كلمتها بالملتقى؛ إلى دور النقابة لخدمة الأعضاء من النواحي العلمية والاجتماعية والقانونية، وتسخير كافة إمكانيات النقابة لخدمة الاعضاء، ورفع مستواهم، مؤكدة أن نقابة التمريض ساهمت في توصيل صوت أعضائها للقيادة السياسية حتي تم تحسين جزء من أحوالهم المالية والادبية والعلمية.

دور التأمين الصحي الشامل

كما تحدثت الدكتورة كوثر محمود، عن أهمية دور المجلس الصحي المصرى فى تدريب وتأهيل الفرق التمريضية ورفع مستواهم العلمى، بالإضافة إلى دور التأمين الصحي الشامل والذى أحدث طفرة كبرى فى المنظومة الصحية بالمحافظات التى تم ادراجها ضمن المنظومة لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية.

وقالت إن الملتقى ضم العديد من الجلسات لمناقشة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية، الذكاء الاصطناعي، الإبداع والابتكار وريادة الأعمال للتمريض المصري، ودورة إِسعافات أَولية بمعامل الكلية بالتعاون مع نقابة التمريض بالدقهلية.

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وبدوره قال الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إن القيادة السياسية أَولت اهتمامًا كبيرًا بالجيل الرابع مِن الجامعات وهي الجامعات الأهلية لكي تكُون امتدادًا للجامعات الحكومية، مشيدًا بدور أَعضاء فريق التمريض وجهودهم في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن التمريض يمثل 70 % مِن نجاح المنظومة الطبية.

رفع قدرات الطلاب بكلية التمريض

وأكد إنه في ظل التطور المستمر نحتاج إِلى تطوير الأساليب التعليمية والمهارات والتدريب لرفع قدرات الطلاب بكلية التمريض والذين يُعدون في المستقبل قادة الرعاية الصحية لتحقِيق المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.
وفى ختام الملتقى، كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض على جهودها لخدمة المنظومة التمريضية والارتقاء بها وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه الفرق التمريضية.

كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض
التمريض جامعة المنصورة الأهلية الرعاية الصحية خطة تطوير التمريض القيادة السياسية

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