الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة في مسابقة أفضل فيديو توعوي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

الدواء تكرم الفائزين
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة

كرم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، طلبة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية الفائزين في مسابقة أفضل فيديو توعوي تحت عنوان (خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي)، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات لمنع ظهور السلالات المقاومة لها، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية.

شهد الحفل، عمداء الجامعات، والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية، وفريق الشركة الراعية "ايفا فارما".

الفرق الفائزة بكليات الصيدلة

وفاز في المسابقة كل من فريق "League of Tomorrow" من كلية الصيدلة الجامعة الصينية، الذي حصد المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني فريق "Antibiotic Awareness Squad" من كلية الصيدلة الجامعة الصينية، وفاز بالمركز الثالث فريق " Friends " من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وفي المركز الرابع جاء فريق " Team Antibiotic " من كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، فيما حصد المركز الخامس فريق " Antibiotic Defenders" من كلية الصيدلة جامعة الجلالة.

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يذكر أنه تقدم للمسابقة عدد ٤٧ فيديو توعوي قصير، ما بين مشاركات فردية وفرق عمل من ١٧ جامعة مصرية تم إعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة وتحت إشراف أكاديمي، حيث تميزت الفيديوهات باحتوائها على مادة توعوية باللغة العربية البسيطة، وتم تقييم الفيديوهات المشاركة من قبل لجنة للتحكيم من أعضاء فريق الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.

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تأتي هذه المسابقة ضمن الأنشطة التوعوية لهيئة الدواء المصرية للاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي يتم الاحتفال به كل عام في الفترة من ١٨ إلى ٢٤ نوفمبر، والجهود المبذولة من قبل الهيئة للعمل على نشر الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

 

الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء تكرم الفائزين من طلبة كليات الصيدلة
الدواء الصيدلة فيديو توعوي الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات مضادات الميكروبات مضاد حيوي السلالات المقاومة

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