الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء": انتهاء ورشة عمل حول "التسجيل الاعتمادي للدواء بأحدث التقنيات العالمية"

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل حول “التسجيل الاعتمادي للدواء مع التركيز على module 3 في أحدث التقنيات العالمية”، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

وقالت الهيئة إنه تم خلال ورشة العمل عرض أحدث التقنيات والمعايير العالمية لاعتماد المستحضرات الصيدلية، وتسليط الضوء على module 3 داخل أجزاء ملف الـCTD استنادًا للأدلة والوثائق المرجعية المتاحة للتقييم وفقا لمعايير EMA.

مفاهيم الاعتماد الدولي

وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاعتماد الدولي وآلية تقييمه والأدلة والوثائق المرجعية (الداعمة) المتاحة للتقييم واتخاذ القرار والموافقة على EMA، وتوضيح كيفية اتباع الإعتماد القائم في الإطار المحلي، بالإضافة إلى تحديد أي ثغرات للمراجعة المختصرة بما يتضمنه EPAR، وتسليط الضوء حول كيفية التطوير للجودة والتقنيات الجديدة وفقًا لمعايير EMA.

"الدواء" تعلن عن ورشة عمل بشأن إجراءات تسجيل المستلزمات المحلية

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوي المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

غرفة التجارة الأمريكية

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس، مديرة شئون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسئولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

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هيئة الدواء تنظم ورشة للتعريف بالمراجع العلمية وأنواعها وكيفية البحث

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، على التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الهام.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الدواء ورشه عمل التقنيات العالمية التسجيل الاعتمادي للدواء المستحضرات الصيدلية الوثائق المرجعية EMA

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