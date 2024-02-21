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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

كشفت دراسة حديثة بجامعة فيتنام عن وجود علاقة بين حالات الإصابة بفيروس كورونا والأرق وصعوبة النوم لدى المرضى المصابين بالفيروس، ولذلك زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية من الفيروس.

كورونا يسبب الأرق وصعوبة النوم

ووفقًا للدراسة التى أجراها باحثون بجامعة فيتنام على 1،056 مريضًا بفيروس كورونا والذين لم يكونوا مقيمين في المستشفى، تم التوصل إلى أن 76.1٪ منهم يعانون من الأرق. ومن بين الذين أبلغوا عن مشاكل في النوم، اكتشف أن 22.8٪ يعانون من أرق شديد.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 

الأرق وصعوبة النوم ليست فقط من أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، وإنما توجد الكثير من الأعراض الكلاسيكية المعروفة للإصابة بالمتحور والتى تتشابه مع غيرها من الأمراض التنفسية، وفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية.

يؤثر على الحوامل والأطفال.. أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض المتحور الجديد، لافته إلى إنها تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

كورونا يؤثر على الحوامل

أكدت الدراسات الحديثة إنه يمكن أن تؤدي تأثيرات فيروس كورونا على المرأة أثناء الحمل إلى تقييد نمو الأطفال، حيث يمكن أن تؤثر الإصابة على النمو النفسي للجنين.

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كيف تحمي نفسك من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد؟ وتأثيره على الحوامل والأطفال

كما أثبتت الدراسات أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي وتسمم الحمل مقارنةً بعدم الإصابة كورونا أثناء الحمل، كما يمكن أن يؤدي كورونا أيضًا إلى تقليل إمداد المشيمة بالأكسجين أثناء الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

استقرت كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان على عدد من الإجراءات التى تساهم فى الوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

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