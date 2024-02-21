الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

"الصحة" تبحث مع "الصحة العالمية" سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تكثيف التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين والمرضى، الذين تستقبلهم مصر لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

خطة عمل مشتركة

وأضاف "عبدالغفار" أن وفد الوزارة أكد في هذا الشأن أهمية وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارة والمنظمة للتعامل مع الأزمات الصحية، موضحًا أن مصر تستقبل أعدادا كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحى وأسرهم، ما يحتم تعظيم التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية وأدوية، وما يضمن استمرار تقديم الخدمات بأفضل جودة.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزارة أكدت تقديم كل سبل الدعم للمنظمة لإنشاء نظام مميكن ولوحة بيانات تُحدث باستمرار "داش بورد"، لتصبح مظلة تنظيمية مميكنة لتنظيم التعاون والدعم بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، ما يسهم فى تنظيم منظومة العمل وسهولة تتبع المساعدات والتأكد من وصولها لمستحقيها، حيث حرص الوزير في هذا الشأن على تفقد الدكتورة حنان البلخي والدكتور نعمة عابد للغرفة المركزية لإدارة الأزمات ومركز القيادة والسيطرة بالوزارة الذي يضم عددا كبيرا من شاشات المتابعة اللحظية لمؤشرات الأداء من قواعد البيانات، وذلك للاطلاع على التجربة الناجحة للوزارة في هذا الشأن والاستفاده منها.

المساعدات الإنسانية

من جانبها أكدت الدكتورة حنان البلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن مصر قدمت نموذجًا يُتحذى به في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة استعداد المنظمة لتوفير كل سبل الدعم لمصر على كل الأصعدة الصحية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
الصحة المدير الإقليمي الصحة العالمية خطة عمل الأزمات الصحية

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