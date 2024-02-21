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مصر

"الصحة": توافر جميع التطعيمات الإجبارية للحجاج والمعتمرين فى المحافظات

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الاستعدادات والتجهيزات المبدئية لموسم حج عام (1445 هـ - 2024مـ)، مؤكدًا توافر التطعيمات الإجبارية للحجاج قبل السفر لأداء فريضة الحج.

وأشار في تصريحات، لـ"الدستور"، إلى ضرورة الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن يكون لدى الراغبين لأداء فريضة الحج أو العمرة شهادة تطعيم بالالتهاب السحائي خلال آخر 3 سنوات، وكذلك الحصول على جرعة من لقاح فيروس كورونا على ألا يكون مضى عليها أكثر من 6 أشهر.

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وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توصية بأهمية الحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادى المضاعفات الصحية خلال موسم الحج.

طعم السحائي الرباعي المقترن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة توفر ما يقارب من 600 ألف جرعة سنويًا من طعم "السحائى الرباعي المقترن" لتطعيم الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا توافر التطعيمات الضرورية للمعتمرين والحجاج فى كل مكاتب التطعيمات الدولية التى يبلغ عددها 160 مكتبًا دوليًا موزعة على كل المحافظات.

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وأفاد بأنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن وزارة الصحة تشدد دائما على اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.

الصحة التطعيمات الإجبارية الحجاج لمعتمرين السحائى الرباعي

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