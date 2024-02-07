الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب التمريض: حزمة الحماية الاجتماعية مفاجأة جميلة من الرئيس السيسى

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود

علّقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على تخصيص 15 مليار جنيه زيادات للأطباء والتمريض والمعلمين وهيئة تدريس الجامعات.

وقالت نقيب التمريض في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم التمريض أثناء فترة جائحة كورونا، متابعة: "الرئيس السيسي فاجأنا اليوم مفاجأة جميلة بهذه القرارات وهذا المعتاد منه".

نقيب التمريض: “الزيادة ستفرق كثيرًا ومقبولة جدًا وجاءت في وقتها”

وأضافت: "الزيادة ستفرق كثيرًا ومقبولة جدًا وجاءت في وقتها"، موجهة الشكر للرئيس السيسي، لأن 300 ألف ممرض وممرضة يستفيدون من هذا الدعم.

وتابعت: "التمريض أكثر عرضة للعدوى لذلك يستحقون هذا الدعم، ودائمًا نقدر الحالة الاقتصادية للدولة ونعلم أن الغلاء على العالم كله، والرئيس السيسي يفكر في أن يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة".

نقيب التمريض التمريض الدكتوره كوثر محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية

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