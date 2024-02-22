الصحة تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس وفد بوزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع رحب وفد وزارة الصحة والسكان، بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي وطرق تذليل تلك العقبات، وآخر المستجدات الخاصة بالأنشطة الجارية للمشروع ومنها (البنية التحتية، ومراكز الاتصال، واختبارات الجودة للمنشآت، وكذلك تم مناقشة آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل.

حوكمة بيانات المشتركين

وأشار "عبد الغفار"، الى ان الاجتماع ناقش حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في المنظومة بين الجهات المعنية، وآليات التشغيل والدعم الفني المستحدثة، بالإضافة الى القنوات الرقمية والتكنولوجية للتواصل مع المواطنين، والعمل علي تطوير خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، وتسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها.





وأضاف "عبد الغفار"، ان اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكدت علي أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية.

جودة الخدمات الصحية

من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل، بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوتيرة التطوير التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر،بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، مشيرا الى ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.

حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسام البساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ عمرو عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية.