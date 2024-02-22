الرعاية الصحية تستقبل وفد البورد الصيدلي العربي ويناقشا سبل التعاون بين الجانبين

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة وفد البورد الصيدلي العربي، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث سبل وأطر التعاون بين الجانبين.

تأتي الزيارة تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والبورد الصيدلي العربي، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الصيادلة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية لإجتياز البورد العربى.

وفي مستهل الزيارة، تم إجراء جولة تفقدية بصيدليات أقسام العناية المركزة والأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتم التعرف عن قرب على مراحل تحضير وصرف العلاج، وتم استعراض إمكانات وتجهيزات الصيدليات بشكل تفصيلي وعرض للحزم والخدمات المقدمة بها، فضلًا عن استعراض آلية العمل داخل منشآت الهيئة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

تجهيزات المجمع الطبى

وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال اللقاء تم استعراض تجهيزات المجمع الطبى وأبرز حزم الخدمات الصحية المقدمة به منذ بدء تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والذى أحدث طفرة نوعية فى مستوى الخدمات الصحية بجودة عالمية وبأقل تكلفة، بالإضافة لاستعراض منظومة البنية المعلوماتية الرقمية التى ترتكز عليها هيئة الرعاية فى تقديم الطبية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اهتمام هيئة الرعاية الصحية البالغ بتبادل كافة الخبرات المهنية والعلمية، وتضع محور التدريب ورفع مهارة الكوادر البشرية بها على رأس أولوياتها، بما يضمن تقديم أفضل نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية.

مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات الرائدة والفاعلة مع الأطراف المعنية لتطبيق رؤية واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية لاستدامة تنمية مهارات الكوادر الطبية بكافة المنشآت بما يضمن تقديم مستوى عالِ الجودة للخدمات الطبية وفقًا للمعايير العالمية

البورد الصيدلي العربي

ولفت الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلانية وإدارة الدواء، أن شهادة البورد الصيدلي العربي تُعد تأهيلًا مهنيًا مرموقًا للصيادلة، ويساعد البرنامج في رفع مستوى المهنية والكفاءة للصيادلة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنطقة العربية، ويشمل ثلاث مراحل للتدريبات "صيدلى مقيم، البورد العربى، الزمالة المصرية"، مشيرًا أنه من المقرر يصبح البورد العربي ضمن برامج التدريب الإلزامي داخل هيئة الرعاية الصحية.

مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الرعاية الصيدلانية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتعزيز دور الصيدلي، بما يعكس رؤية الهيئة في حرصها على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، لافتًا أنه تم البدء بمجمع الإسماعيلية الطبي كَوْن المجمع يُعد أول مركز تميز للحد من مضادات الميكروبات.

ومن جانبه أشاد وفد البورد العربي، بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية التي لمسوها على أرض الواقع من خلال ما شاهدوه بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومن خلال مناقشاتهم المثمرة مع فريق الصيدلة، مؤكدين أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والبورد العربي بما يضمن تطوير وتعزيز مهارات ومعرفة الصيادلة، وذلك من خلال تقديم تعليم صيدلاني متخصص في مجالات مثل الصيدلة السريرية، والصيدلة الإكلينيكية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

هذا، وضم وفد الزيارة كلًا من، الأستاذ الدكتور علي إبراهيم، منسق عام البورد الصيدلي العربي أمين عام اتحاد الصيادلة العرب، اأاستاذ الدكتورأاسامه بداري، رئيس المجلس العلمي للبورد الصيدلي العربي، واستاذ الصيدلة الإكلينيكية مؤسس الزمالة المصرية للصيدلة، الأستاذ الدكتور أيمن نور الدين، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وأستاذ الصيدلة الأكلينيكية مؤسس الصيدلة الأكلينيكية في المملكة العربية السعودية،ودولة الامارات العربية المتحدة، اللواء دكتور طارق عبدالرحمن، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، الأستاذ الدكتور مصطفى الهيتي، نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب ونقيب صيادلة العراق، والدكتور طارق الفايدي، منسق العلاقات للبورد الصيدلي العربي، والدكتور شادي علي، مدير العلاقات العامة بأتحاد الصيادلة العرب، ومهندسة نورهان جلال، مديرة المشروعات باتحاد الصيادلة العرب.

‎

وكان في استقبال الوفد من جانب الهيئة العام للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور محمد سامي مدير عام فرع الإسماعيلية، والدكتور حسين كساب مدير عام مجمع الإسماعيلية الطبي.

IMG-20240222-WA0035