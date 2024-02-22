الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة: تسريع آلية تجميع البيانات لتلبية احتياجات وسائل تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأست وزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية  2023  وذلك بحضور  الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن وفد الوزارة اطلع على عرض تقديمي  متضمن مراحل العمل بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وما تم إنجازه من توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية  2023، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.

وقال "عبدالغفار " إن الوزارة أكدت على ضرورة تشارك كافة الجهات المعنية، للعمل جنبا إلى جنب في الاستراتيجة الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود  حتى يتسنى الوصول إلى نتائج واضحة، وفقًا للمستهدفات الشهرية الموضوعة طبقا لخطة العمل، مع تحقيق اللامركزية في التخطيط والتنفيذ  في كافة المحافظات.

القوافل العلاجية

ولفت "عبدالغفار " إلى ان الوزارة وجهت بالاستمرار في تنظيم القوافل العلاجية في المناطق النائية بالمحافظات وتقديم خدمات الصحة الانجابية، مثمنًا الاستعانة بالطبيب الزائر في المستشفيات العلاجية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وكذلك تدريب خريجي كليات التمريض، مشددا على العمل على تحسين مؤشرات الأداء ونشر الوعي بين النساء لاستخدام الوسائل الصحية لتنظيم الأسرة بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والقضية السكانية بصفة عامة.

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وتابع "عبدالغفار" ان وفد الوزارة وجه أيضًا بتسريع آلية تجميع البيانات الخاصة بمستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد في كافة المحافظات  ورفعها على نظام إلكتروني موحد ومشاركته مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى إنه سيتم التوسع فى وحدات ومراكز الصحة الانجابية  في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج بدء من شهر أبريل المقبل.

وأشار "عبدالغفار " إلى ان الوزارة شددت على دور الإعلام في نشر الوعي بين النساء بكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل، موجها بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية من خلال الدراما التليفزيونية والبرامج الإذاعية، على أن تتضمن رسائل توعوية واضحة عن القضية السكانية، مع وضع خطة إعلامية متكاملة طويلة المدى بمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف المجتمع لتوعيته بأهمية الصحة الانجابية، كما أكد الوزير على دور المؤسسات الدينية المؤثر في توجيه رسائل لمناقشة القضية السكانية، سواء في صلاة الجمعة أو التراويح في شهر رمضان أو الواعظات بالكنائس.

القضية السكانية

وتابع "عبدالغفار " أن الوزارة وجه بضرورة إجراء استطلاعات الرأي بنوعيها الكمية والكيفية عن القضية السكانية، مع ضم مسئولين متخصصين في اقتصاديات الصحة وذلك للحصول على نتائج بحثية أفضل.
وقال إن الوزير اطلع على عرض تقديمي من الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن دور المؤسسات العمل الأهلي في القضية السكانية، موجها بضرورة تشارك توصيات الحوار الوطني  الخاصة بالقضية السكانية بحيث يتم إدراجها ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية، كما وجه الوزير المجلس القومي للسكان بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لمتابعة التوصيات والخطط التنفيذية، كما وجه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن للتنسيق والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي، مع دراسة سبل الاستفادة من صدور قانون حقوق المسنين الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.

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كما استمع إلى عرض من الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع  تنظيم الأسرة، عن محاور عمل القطاع والإنجازات التي تم تحقيقها  خلال عام 2023، حيث تم تسيير 32 ألف  و552 عيادة متنقلة، وإطلاق 2907 قافلة للصحة الإنجابية وتفعيل ٤ حملات تنشيطية، وإطلاق حملة طرق الأبواب في ٩ محافظات، فضلا عن تنفيذ زيارات للمنازل من خلال الرائدات الريفيات  لحث وتشجيع النساء على تبتي مفهوم الصحة الانجابية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لأطباء التكليف والممرضات.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

الصحة المجلس القومي للسكان وسائل تنظيم الأسرة قاعدة بيانات المواليد الاستراتيجة الوطنية للسكان المؤسسات الدينية القضية السكانية

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