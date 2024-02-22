التهاب الحلق أبرزها.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وجود علاقة بين لقاحات كورونا والإصابة باضطرابات القلب والدم والجهاز العصبي، حسب ما كشفته أكبر دراسة عالمية من نوعها، وأدت تلك الأخبار إلى زيادة البحث مجددًا عن فيروس كورونا ومتحوره الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية من الفيروس.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أعراض متحور كورونا الجديد JN.1، تشمل؛ الحمى، سيلان الأنف، التهاب الحلق، الصداع، السعال، الضعف، التهاب الحلق، صعوبة في النوم، القلق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يعاني معظم المرضى من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4- 5 أيام، ولكن في بعض الحالات النادرة، يعاني المصاب أيضًا من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل؛ القيء والغثيان.

كما أكدت أن التعب الشديد الذي يصاحبه الإرهاق غير المبرر وضعف العضلات تعد علامة أخرى للإصابة بمتحور فيروس كورونا.

تأثير فيروس كورونا على الحوامل

أثبتت الدراسات أن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بفيروس، قد تؤدى إلى دخول المستشفى للعلاج أو البقاء في العناية المركزة أو وضع الحامل على جهاز التنفس للمساعدة على التنفس.

كما أكدت الدراسات أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة أيضًا لولادة الطفل قبل بداية الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل (الولادة المبكرة)، ويزيد أيضًا خطر تعرض النساء الحوامل المصابات بالكورونا لبعض المشكلات مثل ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة اتباع عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.