الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

الصحة تناقش مع ممثل برنامج الأمم المتحدة التعاون في دعم مشروع التطوير المؤسسي الشامل

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

استقبلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر " السيد اليساندرو فراكاسيتي"، والوفد المرافق له، لمناقشة مشروعات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش مهمة بعثة الدعم الفني من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم الدعم لمشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحي في مصر من خلال الهيكل الجديد لوزارة الصحة والسكان،  في إطار وضع هياكل جديدة تواكب متطلبات المجتمع المصري لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

الاجتماعات التنسيقية

وتابع "عبدالغفار" أن وفد الوزارة استمع إلى شرح مفصل للمبادىء التوجيهية المقترحة لدعم التطوير المؤسسي لقطاع الصحة والمؤسسات التابعة له، بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين أعضاء البعثة ومؤسسات وهيئات القطاع الصحي بمصر.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة وجهت بالتعاون بين البعثة والإدارة المركزية للصيدلة لوضع مبادىء تحسين عملية حفظ وصرف الأدوية، من خلال ربط الأنظمة بين المؤسسات الصحية، وترشيد صرف الأدوية بناءً على احتياج المريض الفعلي لعدد الجرعات لمنع الهدر في الأدوية.

مبادىء التطوير المؤسسي

وذكر "عبدالغفار" أن الوزير – اطلع أيضًا- على التجارب المختلفة للبعثة لتطبيق مبادىء التطوير المؤسسي مثل المملكة العربية السعودية والمملكة البريطانية المتحدة.

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وكشف "عبدالغفار" أن البعثة تهدف إلى بحث مشروع التطوير المؤسسي الشامل لقطاع الصحة، لضمان الفصل بين الواجبات وإنشاء وكالات متخصصة تعمل بشكل جماعي ومن خلال العمل المنسق لتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، بما يضمن تمتع جميع المصريين بخدمات رعاية صحية عالية الجودة وعادلة، موضحًا أن المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الفعالية الاقتصادية والإدارية للدول، أدت إلى أهمية وجود جهات إدارية تتميز بمزيد من التخصص والسرعة في الآداء.

الصحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع التطوير المؤسسي قطاع الصحة مبادىء التطوير المؤسسي

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