الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء ورشة عمل حول «تطوير قدرات الصيادلة الفنية وتنمية المهارات في مختلف المجالات الدوائية»

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان «تطوير قدرات الصيادلة الفنية وتنمية المهارات في مختلف المجالات الدوائية»، بهدف زيادة وعي أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، في مجال مكافحة مقاومة المضادات الحيوية والحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على آليات الإبلاغ عن ظاهرة الغش التجاري، ومناقشة أحدث الطرق لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آلية مواجهة الغش التجاري وكيفية منع حدوثها وطرق الإبلاغ عنها.

وفد غرفة التجارة الأمريكية

وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل فى وقت سابق، وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف ليوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، في مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور أننا بيوريس،  مديرة شئون مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والدكتورة جينا ارتيوسو، مسئولة ملف مصر بالغرفة، وعدد من قيادات الهيئة.

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي بين الشركات المصرية والأمريكية، ومناقشة ورسم برامج مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية في مصر.

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"الدواء": انتهاء ورشة عمل حول "التسجيل الاعتمادي للدواء بأحدث التقنيات العالمية"

كما تطرقت المناقشات إلى سبل دعم استثمارات الشركات الأمريكية داخل سوق الدواء المصرية والحفاظ على التنمية المستدامة للقطاع الدوائي.

مجال الصناعات الدوائية

وأكد الدكتور علي الغمراوي، على التطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الصناعات الدوائية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة الدوائية للتأكيد على مأمونية وفاعلية الدواء المصري وكذلك دعم الاستثمارات الجادة في هذا القطاع الهام.

كما أكد على العمل على صياغة خطط ووضع برامج للصناعة الدوائية المصرية وروادها لفتح قنوات للتعاون مع كافة شركات الصناعات الدوائية وفهم احتياجاتهم وتسهيل تقديم الخدمات بين الأطراف، وذلك عبر توحيد المعايير التي تضمن سلامة المنتج الدوائي، ووجود تنسيق متكامل وعمل محادثات واجتماعات تشاورية مع كافة المسؤولين عن القطاع الصحي والدوائي.

تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الهيئات والجهات الدولية، وتأكيدًا على ريادتها الإقليمية وحرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية.

 

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الدواء ورشه عمل الصيادلة تنمية المهارات المجالات الدوائية

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