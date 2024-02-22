الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

الأمين العام المساعد: نعمل على زيادة موارد إتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش بصفة دورية

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية

قال الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن قرار مجلس اتحاد المهن الطبية بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء  الأسنان والأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، يكلف الاتحاد نحو 220 مليون جنيه سنويًا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات خلال العام نحو 2 مليار و80 مليون جنيه.

وأضاف القاضي في تصريحات له اليوم، أن مجلس إتحاد المهن الطبية عمل جاهدا علي زيادة موارد الإتحاد من خلال زيادة تحصيل الدمغة الطبية، خلال آخر 3 سنوات، وزيادة حصة الإتحاد في الشركات التي يساهم بها، وأيضا من خلال عمل منافسة حقيقية بين البنوك للحصول علي أعلى عائد.

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وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى أن قرار الجمعية العمومية - وهي صاحبة السلطة الأعلى- في 14 أكتوبر 2022 بوقف الخطط الاستثمارية للاتحاد، والاقتصار على الاستثمار في أوعية الاستثمار البنكى والسندات فقط، أضر كثيرا بأموال الاتحاد، وحرمه من زيادة الأصول واستثمار بعض أمواله المتاحة لذلك في بعض المشروعات التي كانت ستحفظ القيمة الشرائية لأموال الإتحاد، وتحقق أرباحا كبيرة، تمكننا من زيادة المعاشات بقيمة أكبر من الحالية.

معامل إتحاد المهن الطبية

ولفت إلى أن الإتحاد كان بصدد إنشاء سلسلة معامل إتحاد المهن الطبية، وتم إعداد الدراسة في عام 2022 بتكلفه 55 مليون جنيه، مع العلم بأن الإتحاد قام بدفع مساهمات لعمل تحاليل طبية في عامي 2022 و2023، بقيمة تزيد علي هذا المبلغ  لإجراء التحاليل الطبية بمشروع العلاج، وحال تنفيذ هذا المشروع كانت قيمته السوقية ستقارب النصف مليار جنيه، وأيضا كنا بصدد إنشاء محرقة لجمع النفايات الخطرة، ولكن قرار الجمعية العمومية بوقف الاستثمار في أموال الإتحاد منعنا من ذلك.

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وأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أن مجلس الاتحاد قدم تعديلا لقانون تحصيل الدمغة الطبية ونأمل بسرعة إقراره، وأيضا خطه لتحسين تحصيلها هذه الدمغة، حفاظا علي أموال الإتحاد، واستمرارية صرف المعاشات للأعضاء البالغ عددهم 120 ألفا، والمتوقع زيادة سنوية في أعدادهم بنحو 10 آلاف عضو، مضيفا:" مستمرون في العمل من أجل تنمية موارد الإتحاد، لنتمكن من زيادة المعاش بشكل دوري، وتقديم خدمة متميزة لأعضاء المهن الطبية.
يذكر أن مجلس اتحاد المهن الطبية، وافق خلال اجتماعه الأخير، علي مقترح مقدم من د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء بزيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء  الأسنان والأطباء البيطريين" إلي 1500 جنيه شهريا، تصرف مجمعة كل 3 شهور بقيمة 3500 جنيه.

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