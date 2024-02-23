الجمعة 23 فبراير 2024
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مصر

"مصر العطاء" تتبرع بجهاز "مفتت الحصوات" لمستشفى المسالك الجامعى بأسيوط

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعلن الدكتور خالد أمين، مقرر لجنة مصر العطاء- الذراع الإغاثية بالنقابة العامة للأطباء، عن التبرع لمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، بجهاز مفتت حصوات المسالك البولية بضغط الهواء، الذي يستخدم للتخلص من حصوات المسالك البولية عن طريق المناظير.

وسلم الدكتور شادي صفوت، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، الجهاز إلى المستشفى، نيابة عن لجنة مصر العطاء، وذلك بحضور الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط ومدير مستشفى المسالك الجامعي، وعدد من الأساتذة بجامعة أسيوط.

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يأتي ذلك في إطار دور لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، في تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية من الأجهزة الطبية الحديثة، استكمالا لدورها الخدمي.

مشروع قانون المنشآت الطبية

وفى سياق آخر، قال الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.

وقال إنه بعد المناقشات مع وزارة الصحة والسكان تم التوافق على عدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي على المراكز المرخصة في الوقت الحالي، لأنه من المستحيل توفيق أوضاعها، وهذا الشرط كان يهدد استقرار تقديم الخدمة الطبية وغلق جميع المراكز.

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وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.

وأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.

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