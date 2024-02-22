الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

وزيرة التضامن: لأول مرة إطلاق كارت حرفى لدعم العمالة غير المنتظمة

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق كارت حرفي لأول مرة لدعم العمالة غير المنتظمة، موضحة أن الكارت يتيح بعض مزايا الإقراض لدعم أصحاب الحرف داخل مصر بهدف تقديم الحماية التأمينية لهم.

وأكدت وزيرة التضامن في كلمتها خلال افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بكايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة، أن الكارت يمنح الحماية الاجتماعية للحرفيين ويمكنهم اقتصاديا.

مساعد وزيرة التضامن: سحب جوائز يومية داخل معرض ديارنا

وأضافت أن المعرض في دورته الـ 66 يضم عددا من الدول هي السودان، سوريا، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مصر، وذلك لعرض ثقافتهم المتميزة ودعم قضاياهم، مشيرة إلى أنه لأول مرة يشارك بمعرض ديارنا مستثمرين عرب ورجال أعمال مصريين للاطلاع على المنتجات.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حرفى العمالة غير المنتظمة الاقراض الحرف الحماية التأمينية

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