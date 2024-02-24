السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق البرنامج التدريبى بمعهد إعداد القادة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة، اليوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة.

حيث تعقد الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

الدكتور كريم همام: البرنامج التدريبي يهدف لاستخدام التقنيات الحديثة لإدارة المؤسسات البحثية

وقد أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير المعهد، أن البرنامج التدريبي يستهدف إعداد وتدريب المرشحين لتولي مناصب قيادية في المعاهد والمراكز البحثية، وأوضح أن البرنامج يركز على تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى المشاركين، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة لإدارة المؤسسات البحثية، معربًا عن فخره بوجود نخبة من العلماء والباحثين المصريين ضمن هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يوفر التدريب على استخدام التقنيات الحديثة بهدف تحسين الأداء، من أجل بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

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أحدث المهارات والتقنيات فى القيادة.. ضمن البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد إعداد القادة

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معهد إعداد القادة يشهد انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية

وانطلقت محاضرة فن القيادة الإدارية والجامعية، وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، موضحًا مهارات القيادة الإدارية الحديثة، ومهارات القائد الملهم، وكيفية تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، ومفهوم القيادة من حيث جانب التأثير، ومن حيث القدرة، ومن حيث الوظيفة، وكذلك المهارات الأساسية للقائد والمتمثلة فى القدرة على التخطيط وإجادة التعامل مع الآخرين، وأن هناك ثلاثة أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية واستثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى.

وخلال المحاضرة ناقش كيفية وضع رؤية مستدامة وتحديد استراتيجيات لتحقيق هذه الرؤية، وتوجيه العمليات والمبادرات نحو تحقيق التميز الأكاديمي، مستعرضًا نظريات القيادة، وشرح قوانين قيادة البشر.

 

اعداد القاده البرنامج التدريبي المراكز والمعاهد للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

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