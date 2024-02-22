لمدة 3 أيام.. "التضامن" تجري الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم وحتى السبت المقبل، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الاهلية.
وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن من أهم شروط اختيار مشرفي الحج هي:
- أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019.
- أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية.
- اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.
- ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عامًا.
- ألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 60 عامًا.
- أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 31/12/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.
و اعتمدت وزارة التضامن، ضوابط اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجًا، يخصص منها نسبة من 60% إلى70% للمشرفين أصحاب الخبرة الاشرافية ونسبة من 30% إلى 40% للمشرفين الجدد.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، تقدم 598 مرشحًا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com، ممن قاموا باستيفاء النموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.