"بصيرة" تطلق حملتها السنوية "فبراير شهر التوعية بضعاف البصر 2024"

أطلقت مؤسسة بصيرة لذوي الإعاقات البصرية، وعلى مدار شهر فبراير الجاري، فعاليات الحملة المصرية الخامسة للتوعية بضعف البصر "فبراير شهر التوعية لضعاف البصر2024"، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.



وأكدت دعاء مبروك، الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة البصرية عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المدير التنفيذي لبصيرة، أن حملة بصيرة الخامسة "فبراير شهر التوعية لضعاف البصر 2024" تستهدف مواصلة توعية المجتمع بمشكلات وقضايا ضعاف البصر وإلقاء الضوء على حجم مشكلاتهم في مجتمعنا وحجم التطور الهائل عالميًا في مواجهة هذه المشكلات فى ضوء ما تعكسه الإحصائيات العالمية الصادمة حول ضعف البصر وتأثيره على حياة ذوي الإعاقات البصرية والخلط المجتمعى الشديد بين ضعف البصر وكف البصر.



وأشارت "مبروك" إلى أن فعاليات حملة بصيرة الخامسة للتوعية بضعف البصر تنطلق هذا العام مع تام المؤسسة فعاليات توعوية اطلقتها على مدار اربعة اعوام كاملة تضمنت استهداف توعية الأبناء من ذوي الإعاقات البصرية وأسرهم والمجتمع المحيط بهم ومقدمي الخدمة لهم تعليميًا ورياضيًا وترفيهيا بطبيعة الاعاقة البصرية وطرق الدمج الأمثل مجتمعيًا والتنقيب عن قدرات وإمكانيات الأبناء المتعددة والمختلفة وبالتوازي مع ذلك استمرار حملاتها في مجال المسوحات الطبية وتقديم الخدمات الطبية الكاملة لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم العلاج وعمل النظارات واجراء العمليات الجراحية المطلوبة بالمجان تمامًا.



وأكدت أن "بصيرة" سبق لها وأطلقت عدد من الحملات التوعوية منها حملة "شوف بعينى" بمشاركة عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة وحملة "شوف بعين متخصص" بمشاركة متخصصين في المجالات الطبية والتعليمية والتاهيلية وكذلك الانتهاء من عمل مسوحات طبية في مجال العيون تستهدف التدخل المبكر للحد من الإعاقة البصرية استهدفت عشرات الآلاف من طلاب المدارس الإبتدائية والحضانات وعدد من الأهالي في عدد من المحافظات تحت رعاية وزارة التضامن وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما أطلقت "بصيرة" أول برنامج تعليمي مستمر في مصر في مجال الإعاقة البصرية بمعايير دولية بالتعاون مع جامعتي إسلسكا مصر ووسترن ميتشغان بالولايات المتحدة الامريكية بهدف تخريج اخصائيين محترفين مؤهلين للتعامل مع أشخاص لديهم إعاقة بصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدتهم للاختلاط والاندماج في المجتمع.



وأوضحت أن برنامج التعليم المستمر في مجال الإعاقة الذي أطلقته "بصيرة" روعي في إطلاقه الجمع بين خبرة المؤسسة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال مراكز التميز الخاصة بها كونها تعتبر الأولى من نوعها فى مصر وخبرة جامعة اسلسكا مصر في بناء نماذج ناجحة في مجال التعليم المستمر فى مصر وخبرة جامعة وسترن ميشيغان بالولايات المتحدة الامريكية فى مجال دراسات ضعاف البصر والمكفوفين كونها واحدة من الجامعات الأفضل في العالم في هذا التخصص وأن برنامج التعليم المستمر يعطي دارسة درجة دبلوم الدرسات العليا في مجال الإعاقة البصرية والمكفوفين ويصبح الحاصل علي الدبلومة أخصائي ضعاف البصر أو إخصائي في مجال التوجيه والحركة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.



وأشارت إلى أن حملة "بصيرة" الخامسة للتوعية بضعف البصر تتضمن إطلاق فعاليات تستمر على مدار عام كامل ليتم ختامها فبراير من العام 2025 مع بداية حملة "بصيرة" السادسة للتوعية بضعف البصر وأن أهم الفعاليات التي تطلقها بصيرة هذا العام هي الاستمرار بعمل تدريبات موسعة لفرق العمل بالمدارس حول طرق دمج الطلاب من ضعاف البصر داخل الفصول الدراسية العادية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم.

وتعد "بصيرة" أول مؤسسة أهلية مصرية تلقى الضوء بشكل مكثف على قضايا ضعف البصر وسبق لها وأطلقت، في ديسمبر 2018، أول مؤتمر علمى ناقش قضايا ضعف البصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة وحضور عدد من خبراء ضعف البصر على مستوى العالم واستعرض المؤتمر علميا الحديث في طرق اكتشاف ومعالجة ضعف البصر واستعراض نماذج ناجحة لدمج لطلاب من ضعاف البصر في منظومة التعليم الرسمية.