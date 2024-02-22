يضم المنتجات الرمضانية.. "القباج" تفتتح معرض ديارنا اليوم

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية.

وأكدت وزارة التضامن، أن المعرض سيضم المنتجات الرمضانية والزينة والفوانيس والبلح والخيامية، كذلك العبايات الرمضانية التي تتنوع مابين الحداثة والتراث.

وأضافت أن المعرض يضم أيضا ديكورات للمنازل والأزياء والاكسسوارات وغيرها من المنتجات والمشغولات اليدوية.

ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع ويضم أكثر من 450 عارضا يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري، يتناوبون على فترتين خلال المعرض، الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من (2-9) مارس المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية التي يتيحها معرض ديارنا.

ويشهد المعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية من بينها كتابة الاسم علي بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الحرف والفنون، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال.