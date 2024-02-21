التضامن: "طفرة" تستهدف تعزيز قدرات سكان المناطق المطورة بما يتناسب مع سوق العمل

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة “طفرة” تعمل على تدريب مستفيدي قاطني مشروعات الإسكان البديل للمناطق المطورة لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أهداف المبادرة هي: “بناء وتعزيز قدرات سكان المناطق بديلة العشوائيات إقتصاديًا وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إنتاج كوادر مهنية قوية منتجة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة”.

أما عن إنجازات البرنامج، أوضحت أنه يعمل على استهداف 3 آلاف متدرب ومتدربة بالمرحلة الأولى في قرى حياة كريمة في 8 محافظات هي أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، كفرالشيخ، المنوفية والبحيرة.

كما تم استهداف 1.350 متدرب ومتدربة داخل مشروعات الإسكان البديـل في المحروسة 1+2، أهالينا، معا، الخيالة، حدائق وأكتوبر، وجاري اعتماد 550 شهادة لمستفيدي أنشطة التدريب المهني من تخصصات التبريد والتكييف، التفصيل والخياطة، المصنع الغذائي ومساعد الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أنه تم طلاق أول ملتقى توظيفي في يناير 2024 لخريجي مشروع طفرة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تمكين الأسر اقتصاديا.