وزيرة التضامن تفتتح "ديارنا" لعرض المنتجات الرمضانية.. غدًا

مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، وسيضم المعرض العبايات الرمضانية التي تتنوع ما بين الحداثة والتراث، كما سيضم المعرض منتجات وزينة رمضان والفوانيس والبلح والخيامية، كذلك ديكورات المنازل والأزياء والإكسسوارات وغيرها.

وقالت وزيرة التضامن، إن معرض "ديارنا" هو أحد أكبر وأعرق معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت في السنوات الأخيرة على تطوير المعرض وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة هدف إحياء التراث المصري الأصيل المستمد من حضارتنا المصرية بعصورها المختلفة الفرعونية والاغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما تعكسه منتجات العارضين من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج.

وأوضحت "القباج" أنه تم اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف الدورة (66)، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر "السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال" لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.