الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"صناع الخير" تنعى الدكتور هانى الناظر وتطلق اسمه على عدد من الأنشطة الخيرية

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر

نعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الاستشارى ورؤساء الإدارات وجميع العاملين والمتطوعين بالمؤسسة إلى جموع الشعب المصري العالم الجليل والطبيب الفذ ورائد من رواد طب الأمراض الجلدية فى مصر والوطن العربى والعالم د. هانى الناظر الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن الراحل العظيم ومن موقعه كعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير كان داعما لمسيرة صناع الخير منذ انطلاقها قبل سنوات من الآن، ومحفزا لنا جميعا على التركيز على القطاع الطبى وتقديم نموذج للخدمات الطبية ذات الجودة، والتى تقدم للمواطن البسيط بالمجان تماما فى المجالات الأكثر تأثيرًا على حياته.

جثمان هانى الناظر يصل المجمع الإسلامى بالشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه

وأوضح مصطفى زمزم رئيس المؤسسة أن العالم الراحل الدكتور هانى الناظر كان شريكا ومتابعا لإطلاق وتنفيذ صناع الخير لعدد من المبادرات منها مبادرة لمسة خير لعلاج مرضى الأمراض الجلدية المزمنة مثل قشر السمكة والتهاب الجلد الفقاعي، وكان الراحل رغم انشغاله ويقتطع من وقته الكثير لمتابعة حالات المبادرة وكل الحالات الطبية التى تحيلها صناع الخير عليه فى مجال الأمراض الجلدية، كما كان ناصحا أمينا لنا لا يبخل علينا من فيض علمه وواسع خبرته.
 

المؤسسة الخيرية الطبية

وأعلن زمزم أن مجلس أمناء المؤسسة قرر إطلاق اسم الراحل العظيم على عدد من أنشطة المؤسسة الخيرية الطبية من بينها إحدى غرف مبادرة قدم صحيح بأحد المستشفيات الجامعية، مضيفا أن مؤسسة صناع الخير سوف تواصل تنفيذ مبادرة "لمسة خير" التى أسسها وأطلقها مع المؤسسة الراحل العظيم وسوف تتوسع فى عدد المرضى المستفيدين منها؛ امتدادا لعطاء الراحل فى المجالات الإنسانية بجانب عطائه العلمى العظيم.

مؤسسة صناع الخير والمتطوعين هاني الناظر مصطفى زمزم العالم الجليل

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