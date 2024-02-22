الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جثمان هانى الناظر يصل المجمع الإسلامى بالشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه

صور حصرية لجثمان
صور حصرية لجثمان هاني الناظر

وصل، اليوم الخميس، جثمان الدكتور هانى الناظر، مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، استعدادًا لأداء الجنازة عليه بعد صلاة العصر، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

كان قد أعلن الدكتور محمد الناظر عن وفاة والده، الدكتور هاني الناظر.

وكتب محمد الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22- 2- 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي، بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحى ينعى طبيب الغلابة
نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم، الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر "صبحي" بيانًا رسميًا ينعى فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: "يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: "كان مثالًا وطنيًا يحتذى به، يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".

وزير التعليم العالى ينعى هانى الناظر
نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
 

 

صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
صور حصرية لجثمان هاني الناظر
محمد الناظر الجنازة مسجد المجمع الإسلامي الشيخ زايد صلاة العصر مستشفى زايد التخصصي

مواد متعلقة

قبل وفاته.. نصائح طبية قدمها طبيب الغلابة الدكتور هانى الناظر لمتابعيه

الطيبون يغادرون.. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع خبر وفاة هانى الناظر؟

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

ورشة "أم عبده".. أقدم قلعة لصناعة الفوانيس بدرب السعادة

رصاص الاحتلال يغتال أحلام هند: "آلو.. نحن بحاجة لمساعدتكم"

«استخدامات التسويق الاجتماعى فى التصدى للفساد».. ندوة للرقابة الإدارية فى معرض الكتاب

"الهيئة العامة للاستعلامات" تعرض أقدم مجلد توثيقي للصحافة بمعرض الكتاب

وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة حول "التعبير من خلال الفن" بمعرض الكتاب (فيديو)

الأكثر قراءة

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة