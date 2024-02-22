جثمان هانى الناظر يصل المجمع الإسلامى بالشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه

وصل، اليوم الخميس، جثمان الدكتور هانى الناظر، مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، استعدادًا لأداء الجنازة عليه بعد صلاة العصر، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

كان قد أعلن الدكتور محمد الناظر عن وفاة والده، الدكتور هاني الناظر.

وكتب محمد الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22- 2- 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي، بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحى ينعى طبيب الغلابة

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم، الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر "صبحي" بيانًا رسميًا ينعى فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: "يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: "كان مثالًا وطنيًا يحتذى به، يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".



وزير التعليم العالى ينعى هانى الناظر

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.



صور حصرية لجثمان هاني الناظر

صور حصرية لجثمان هاني الناظر

صور حصرية لجثمان هاني الناظر

صور حصرية لجثمان هاني الناظر