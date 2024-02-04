«استخدمات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد».. ندوة للرقابة الإدارية في معرض الكتاب

استضافت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وخالد البرماوي، صحفي متخصص في الإعلام الرقق في إطار لقاء فكري يحمل عنوان "استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد"، وأداره الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال خالد البرماوي، صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، أن المنصات الرقمية طبيعة عملها غريب عن منظومة الإعلام فنسبة استخدام المصريين للإنترنت تتجاوز حد الـ٨٠ مليون مواطن، ويتواجد أكثر من ٤٥ مليونًا على السوشيال لذلك رقميًا مصر أقوى الشعوب فالعالم، موضحًا أسباب انهيار منظومة الإدارة في مصر المتمثلة في الشائعات التى تبث عبر وسائل الإعلام الرقمية فقديمًا كان هناك مصداقية لاعتمدنا على الصحف والفضائيات كمصادر المعلومات، أما في العصر الحالي عصر السوشيال ميديا واعتمدنا عليه كمصدر أساسي للمعلومات ما خلق الشائعات والفساد.

وتابع "البرماوي"، أن المصريين أكثر شعوب العالم مشاركة للمحتوى على السوشيال ميديا بعد البرازيل، ونسبة تواجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي تترواح مابين ٣ إلى ٤ ساعات في المتوسط لسد حاجتهم من المعلومات، موضحًا أننا أعلى شعوب الأرض في التفاعل والبقاء على الإنترنت، ومتسائلًا عن كيفية تحويل هذا المخزون الكبير إلى طاقة نحسن استغلالها.

وتابع "البرماوي"، أن المصريين أكثر شعوب العالم مشاركة للمحتوى على السوشيال ميديا بعد البرازيل، ونسبة تواجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي تترواح مابين ٣ إلى ٤ ساعات في المتوسط لسد حاجتهم من المعلومات، موضحًا أننا أعلى شعوب الأرض في التفاعل والبقاء على الإنترنت، ومتسائلًا عن كيفية تحويل هذا المخزون الكبير إلى طاقة نحسن استغلالها.

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