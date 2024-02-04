الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«استخدمات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد».. ندوة للرقابة الإدارية في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

استضافت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وخالد البرماوي، صحفي متخصص في الإعلام الرقق في إطار لقاء فكري يحمل عنوان "استخدامات التسويق الاجتماعي في التصدي للفساد"، وأداره الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق.

txt

شيرين عبدالوهاب: معرض الكتاب فرصة لمعرفة مصر والعالم العربي بالأدب لنرويجي

txt

معرض الكتاب.. ندوة حول "أدب الأطفال والثقافة السامية" تستعرض حياة الشعب السامي وعاداتهم

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال خالد البرماوي، صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، أن المنصات الرقمية طبيعة عملها غريب عن منظومة الإعلام  فنسبة استخدام المصريين للإنترنت تتجاوز حد الـ٨٠ مليون مواطن، ويتواجد أكثر من ٤٥ مليونًا  على السوشيال لذلك رقميًا مصر أقوى الشعوب فالعالم، موضحًا أسباب انهيار منظومة الإدارة في مصر المتمثلة في الشائعات التى تبث عبر وسائل الإعلام الرقمية فقديمًا كان هناك مصداقية لاعتمدنا على الصحف والفضائيات كمصادر المعلومات، أما في العصر الحالي عصر السوشيال ميديا واعتمدنا عليه كمصدر أساسي للمعلومات ما خلق الشائعات والفساد.

وتابع "البرماوي"، أن المصريين أكثر شعوب العالم مشاركة للمحتوى على السوشيال ميديا بعد البرازيل، ونسبة تواجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي تترواح مابين ٣ إلى ٤ ساعات في المتوسط لسد حاجتهم من المعلومات، موضحًا أننا أعلى شعوب الأرض في التفاعل والبقاء على الإنترنت، ومتسائلًا عن كيفية تحويل هذا المخزون الكبير  إلى طاقة نحسن استغلالها.

وتابع "البرماوي"، أن المصريين أكثر شعوب العالم مشاركة للمحتوى على السوشيال ميديا بعد البرازيل، ونسبة تواجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي تترواح مابين ٣ إلى ٤ ساعات في المتوسط لسد حاجتهم من المعلومات، موضحًا أننا أعلى شعوب الأرض في التفاعل والبقاء على الإنترنت، ومتسائلًا عن كيفية تحويل هذا المخزون الكبير  إلى طاقة نحسن استغلالها.

IMG-20240204-WA0097
IMG-20240204-WA0097
IMG-20240204-WA0096
IMG-20240204-WA0096
IMG-20240204-WA0095
IMG-20240204-WA0095
IMG-20240204-WA0094
IMG-20240204-WA0094
IMG-20240204-WA0091
IMG-20240204-WA0091
IMG-20240204-WA0092
IMG-20240204-WA0092
IMG-20240204-WA0093
IMG-20240204-WA0093
IMG-20240204-WA0089
IMG-20240204-WA0089
IMG-20240204-WA0090
IMG-20240204-WA0090
IMG-20240204-WA0088
IMG-20240204-WA0088
الرقابة الإدارية خالد البرماوي المنصات الرقمية منظومة الإعلام البرازيل شبكات التواصل الإجتماعي القاعة الرئيسية معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور محمد سلامة مكافحة الفساد

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين