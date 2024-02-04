رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، اليوم الأحد، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث زار الأركان الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية، ومجلة نور، ومتحف المخطوطات، ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، ومنفذ بيع الكتب، كما تصفح عددا من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، ومرصد الأزهر، وإصدارات مجلة الأزهر، مثل كتاب «شبهات وردود حول الحضارة الإسلامية»، وكتاب «الإمام وردود المزاعم الصهيونية»، وكتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأكد رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر، أن مشاركة الأزهر للعام الثامن على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي استكمالًا للنجاح الذي يحققه الأزهر في مختلف المجالات؛ حيث يشهد الجناح إقبالًا كبيرًا، منذ اليوم الأول لمشاركته في المعرض، على إصداراته المختلفة، معربا عن سعادته وشعوره بالفخر لما لمسه من مشاركة متميزة لجناح الأزهر الشريف هذا العام، من إصدارات متنوعة، وعروض وفعاليات متميزة، جذبت الآلاف من رواد معرض الكتاب، مثمنا جهود وإخلاص القائمين على انتظام العمل بأركان الجناح، وحسن استقبالهم لجمهور الزائرين.

معرض القاهرة للكتاب



ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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