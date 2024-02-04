الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخلاق الأنبياء.. مجموعة قصصية تجذب أنظار زوَّار معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وفرَّ مركز حدائق الفكر التابع لسلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المُقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، عرض التميز الذي يحتوي على مجموعة كتب لتعليم الأطفال أخلاقيات الأنبياء، والذي نال إعجاب الزائرين.

وذكر مسئولو الدار أن سعر العرض 50 جنيهًا، وأنه نال إعجاب الكثير من الزوَّار وقاموا بشرائه، وتابع أن حجم الإقبال هذا العام كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي.

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عروض المسرح تجذب زوار معرض الكتاب فى يومه الـ11

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهى "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

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سلطنة عمان معرض القاهره الدولي للكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب

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