"الطريق إلى الجمهورية الجديدة" يستعرض إنجازات مصر فى عهد الرئيس السيسى بمعرض الكتاب

أقبل زوَّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، على شراء كتاب "الطريق إلى الجمهورية الجديدة" والذي يُعرض بجناح دار نشر "التعليم الجامعي".

واستعرض الكتاب الإنجازات التي نُفِذَت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يستعرض الكتاب المشروعات المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وقال مسئولو دار النشر، إن الكثير من زوَّار المعرض حرصوا على شراء الكتاب؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية في مختلف ربوع مصر، ويبلغ سعر الكتاب 50 جنيهًا، بما يتناسب مع جميع الفئات.

افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قِبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.