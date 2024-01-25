الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العين للنشر" تطرح مجسمًا لـ كمال رحيم في معرض الكتاب (صور)

مجسم للكاتب كمان
مجسم للكاتب كمان رحيم

طرحت دار العين للنشر، مجسمًا بالحجم الطبيعي للكاتب الراحل كمال رحيم صاحب سلسلة "ثلاثية اليهود"، والذي رحل عن عالمنا في 29 سبتمبر 2023، وصدر له آخر رواية كان قد قدمها للدار بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، وهي رواية "بنداري"، والتي شاركت ضمن إصدارات الدار بالمعرض.

وصدرت الدار الكتاب بكلمة من الناشر مرفقة مع الإعلان: "اليوم هو آخِر يوم لعَمّ بنداري في خدمة الحكومة.."، يستهلُّ الأديب الراحل الأستاذ كمال رُحيِّم روايته الأخيرة بهذه الجملة. كأنما انتابه شعورٌ أن هذه هي روايته الأخيرة أيضًا كما هو اليوم الأخير لعَمّ بنداري.

كمال رحيم 

يُشار إلى أن الكاتب “كمال رحيم”، صدر له العديد من الأعمال الأدبية التي توزعت بين الرواية والقصة القصيرة. ففي الرواية صدر له روايات: قلوب منهكة، المسلم اليهودي، أيام الشتات، أحلام العودة، حارة المليجي، قهوة حبشي، أيام لا تنسى، بورسعيد، ودكاكين تغلق أبوابها.

وفي القصة القصيرة صدرت له مجموعة بعنوان “لقمة العيش”، وقد فازت قصتان منها بالجائزة الأولى لنادي القصة عامي 1997، 1998.

حصل الكاتب كمال رحيم" علي العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها، جائزة الدولة التشجيعية في العام 2009 عن روايته "قلوب منهكة"، وفي العام الماضي ــ 2022 ــ نال كمال رحيم" جائزة الدولة التقديرية في الآداب، كما فاز بجائزة اتحاد الكتاب عام 2018 عن روايته "أيام لا تنسي".

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.  

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

مجسم للكاتب كمان رحيم
مجسم للكاتب كمان رحيم
مجسم للكاتب كمان رحيم
مجسم للكاتب كمان رحيم
دار العين للنشر كمال رحيم ثلاثية اليهود بنداري معرض الكتاب 2024

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