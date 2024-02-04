عروض المسرح تجذب زوار معرض الكتاب فى يومه الـ11

توافد المئات من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، على عروض المسرح المتنوعة ما بين فقرات السيرك ورقصات الباليه والأغاني التي تفاعل معها الزوار.

وحرص وافدو المعرض على أخذ لقطات لعروض المسرح تخليدًا لذلك الحدث، وتفاعل مقدمو فقرات الساحر مع الجمهور من خلال إشراكهم في العروض.

وكان قد تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، رسميًا، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائري المعرض، أمس السبت، نحو 305185 زائر، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 3808624 زائر.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيرى غير المسبوق، والذي شهدته ساحات المعرض، يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، ورغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها المعرض، ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية".

معرض الكتاب 2024

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب