الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النافورة تجذب زائرى معرض الكتاب فى يومه الحادى عشر (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

توافد رواد معرض الكتاب في دورته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، من راغبي مشاهدة النافورة لالتقاط الصور التذكارية بجانبها تخليدًا لتلك اللحظات الممتعة.

وحرص وافدو معرض الكتاب على التواجد بجانبها على مدار الساعة لما لها من تصميم فريد يواكب العصر الحديث، وجاذبيتها لهم تخفيفًا من ارتفاع درجة الحرارة، وتدفق مياهها الذي يشكل موسيقى طبيعية ترتاح لسمعها الآذان.

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وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة معرض الكتاب وتشيد بكثافة الإقبال الجماهيرى

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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