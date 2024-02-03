السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القصص الصوتية تجذب أطفال معرض الكتاب في يومه العاشر (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

جذبت معروضات دار آل ياسر التابعة لدولة سوريا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، زوار المعرض الذين كانوا يبحثون عن كتب وألعاب تناسب الأطفال وكانت القصص الصوتية الأكثر جذبًا لانتباه الصغار.

وأوضح "هشام" مسؤول الجناح أن هدف القصص الصوتية هو توفير الجهد والوقت في حفظ وتعليم الحروف للأطفال، مشيرًا إلى أن فكرة القصص الصوتية تعتمد على تحريك القلم الناطق، وبمجرد تسليط القلم على صفحة الكتاب يظهر صوت دال على كلمات القصة.

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وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب 

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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