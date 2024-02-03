السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطاط معرض الكتاب يرسم البهجة على وجوه الزوار

الشاب محمد
الشاب محمد

على طاولة صغيرة يقف الشاب "محمد" لبيع معروضاته من السلاسل واللوحات المكتوبة يدويًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد معرض الكتاب خاصة الشباب في يومه العاشر.

يكتب خطاط معرض الكتاب أسماء الزوار على الورق المصنوع من نبات البردي بـسعر ٤٠ جنيها والميداليات المعدنية بمبلغ 90 جنيها، باستخدام ماكينة الحفر لكتابة أسماء زوار المعرض ورسم الابتسامة على وجوه.

معرض الكتاب 2024

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في عام 2023 حوالي مليوني شخص.

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