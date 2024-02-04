الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شيرين عبدالوهاب: معرض الكتاب فرصة لمعرفة مصر والعالم العربي بالأدب لنرويجي

جريدة الدستور

قالت شيرين عبدالوهاب، المنسق العام للنرويج، إن استضافة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 يضيف كثيرًا للنرويج، كما أنه فرصة هائلة للنرويج لأن معرض الكتاب هو أكبر معرض في الشرق الأوسط.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"،  أن معرض الكتاب يمثل فرصة لمعرفة مصر والعالم العربي بالأدب لنرويجي، مشيرة إلى أن كون النرويج ضيف شرف للمهرجان يساهم في تطور العلاقات الثقافية بين البلدين وكيف ننشطها.

كتاب نرويج يكتبون عن مصر

وأشارت إلى أنه يوجد كاتب نرويجي مهم كتب كتابًا عن تاريخ النيل مما يدل على مدى الترابط بين النرويج ومصر، كما يوجد كاتبة نرويجة تتحدث عن الليبيرالية الحديثة وما تقدمه للمجتمع.

وتابعت، أن النظام الليبرالي الحديث يركز في السوق وأننا دائما في تنافس وبالتالي لا أحد يحمي المرأة وفي هذا الكتاب نرى كيف خسرت المرأة من النظام الاقتصادي لأنه في مصلحة الرجال.

شيرين عبدالوهاب معرض القاهره الدولي للكتاب للنرويج تطور العلاقات الثقافية تاريخ النيل

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