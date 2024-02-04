"باقون ما بقي الزعتر والزيتون".. دار الشامل الفلسطينية تجذب رواد معرض الكتاب

حرصت دار الشامل للنشر والتوزيع الفلسطينية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وعلقت دار الشامل للنشر والتوزيع الفلسطينية على جناحها العديد من الشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية مثل باقون ما بقي الزعتر والزيتون.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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