خصومات وعروض فى جناح سور الأزبكية تجذب زائرى معرض الكتاب

وفر جناح سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، عروضًا وخصومات هائلة على المعروضات والتي جذبت أنظار زائري المعرض في يومه الـ11.

كان الجناح عرض مجلدات عن الثقافة والفنون والآداب، وبدأت أسعار المجلدات من 45 جنيهًا حتى 60 جنيهًا للمجلد الواحد، وتزاحم زائرو المعرض داخل الجناح للاستفادة من العروض المقدمة، كما قاموا بشراء الكتب المتنوعة من داخل الجناح.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب