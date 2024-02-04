إقبال كبير على خيمة الشباب والمناخ في معرض الكتاب (فيديو)

سيطرت حالة من الزحام الشديد علي خيمة ندوة الشباب والمناخ، التي أقيمت منذ قليل في معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، وهي المبادرة التابعة لمنظمة اليونيسيف، وقد نظمت الندوة فعالية مسابقة أسئلة بين الزائرين حول أسباب تغير المناخ والمياة في عدد من بلدان العالم.







وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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