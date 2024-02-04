"رسموا العلم".. هدايا جناح فلسطين لرواد معرض الكتاب

حرصت دولة فلسطين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ورسم المسئولون عن الجناح العلم الفلسطيني على أيدي زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتزيين أيديهم به، الأمر الذي لقى تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتوافدوا على الجناح من أجل رسم علم فلسطين على أيديهم.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.